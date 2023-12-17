Гонсалес заявил, что палате представителей нужно «подсластить» сделку по Украине

Палате представителей Соединенных Штатов Америки понадобится «подсластить сделку», чтобы добиться прогресса в законопроекте об усилении миграционного законодательства в обмен на выделение поддержки Киеву.
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