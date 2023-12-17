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Гонсалес заявил, что палате представителей нужно «подсластить» сделку по Украине

Гонсалес заявил, что палате представителей нужно «подсластить» сделку по Украине

Палате представителей Соединенных Штатов Америки понадобится «подсластить сделку», чтобы добиться прогресса в законопроекте об усилении миграционного законодательства в обмен на выделение поддержки Киеву.

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