Охрана в Нью-Йорке проверила Майкла Портера по списку гостей, а Джейлена Брансона пропустила сразу

Примечательный эпизод произошел на одном из мероприятий в Нью-Йорке. Сотрудники службы безопасности проверили наличие форварда « Бруклина » Майкла Портера в списке приглашенных, тогда как лидера «Нью-Йорка» Джейлена Брансона узнали сразу и пропустили без дополнительной проверки.