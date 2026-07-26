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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Охрана в Нью-Йорке проверила Майкла Портера по списку гостей, а Джейлена Брансона пропустила сразу

Примечательный эпизод произошел на одном из мероприятий в Нью-Йорке. Сотрудники службы безопасности проверили наличие форварда « Бруклина » Майкла Портера в списке приглашенных, тогда как лидера «Нью-Йорка» Джейлена Брансона узнали сразу и пропустили без дополнительной проверки.

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