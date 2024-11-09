В Москве арестован главный строитель Минобороны РФ

Савеловский районный суд Москвы арестовал гендиректора ФГУП «Главное управление специального строительства» Минобороны РФ Александра Молодченко, который подозревается в мошенничестве при заключении государственных контрактов (ч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии