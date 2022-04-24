«Реалу» осталось набрать 1 очко для победы в Ла Лиге

«Реалу» достаточно одной ничьей в оставшихся матчах для победы в чемпионате Испании. «Барселона» проиграла «Райо Вальекано» в перенесенном матче 21-го тура Ла Лиги (0:1) и отстает от «Мадрида» на 15 очков за пять туров до конца.
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