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Царьград

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«Яндекс» ускорил перенос данных после атак беспилотников

«Яндекс» ускорил перенос данных после атак беспилотников

«Яндекс» договорился с Selectel, К2Cloud и VK Cloud о переносе данных своих клиентов после повреждений дата-центра в Калуге из-за атак беспилотников.

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