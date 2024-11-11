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Перепрограммированные клетки головного мозга способны восстановить поврежденные нейронные цепи

Перепрограммированные клетки головного мозга способны восстановить поврежденные нейронные цепи

Группа ученых успешно перепрограммировала астроглию, поддерживающие клетки мозга, в нейроны, фенотипически напоминающие специфические интернейроны, критически важные для нормального функционирования мозга.

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