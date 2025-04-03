Дмитриев заявил о намерении США занять освобожденные европейцами ниши на рынке

Американские компании хотели бы занять ниши на рынке России, которые освободили европейские бренды. Об этом в четверг, 3 апреля, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.