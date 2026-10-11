НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков

🌾 Поздравление председателя Волгоградской областной Думы Александра Блошкина с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Уважаемые работники и ветераны агропромышленного комплекса Волгоградской области! От всей души поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Этот праздник объединяет всех, кто укрепляет продовольственную безопасность страны, благополучие наших сельских территорий и своим ежедневным трудом создает основу для стабильного развития государства и родного края.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым