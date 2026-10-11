🌾 Поздравление председателя Волгоградской областной Думы Александра Блошкина с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Уважаемые работники и ветераны агропромышленного комплекса Волгоградской области! От всей души поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Этот праздник объединяет всех, кто укрепляет продовольственную безопасность страны, благополучие наших сельских территорий и своим ежедневным трудом создает основу для стабильного развития государства и родного края.