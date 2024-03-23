Орловский прокурор Марина Тапехина рассказала об особенностях работы ведомства в Глазуновке

Главные новости в Орловской области почти всегда связаны с областной столицей – Орлом. Но что насчёт районов региона? ОрелТаймс провел небольшое исследование и выяснил, какой район чаще всего отмечает в своих сводках областная прокуратура.
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