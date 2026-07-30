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«Хвастаюсь прокаченной бицухой перед рыбами»: дочь Якубовича показала фигуру на отдыхе в Турции

«Хвастаюсь прокаченной бицухой перед рыбами»: дочь Якубовича показала фигуру на отдыхе в Турции

28-летняя дочь ведущего «Поле чудес» Леонида Якубовича Варвара поделилась с подписчиками горячими кадрами с турецкого побережья.

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