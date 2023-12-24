Любопытные факты о снеге

Фото: PixabayЕжегодно в предпоследнее воскресенье января во всём мире отмечается День снега. Обычно в этот праздник в разных городах организуются снежные фестивали с играми и развлечениями для всей семьи, чтобы заинтересовать гостей активным отдыхом, зимним спортом и привлечь их к здоровому образу жизни.