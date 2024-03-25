НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

128 подписчиков

Семшов об игре «Динамо» – «Ростов»: «Один из центральных матчей тура. Обе команды показывают футбол, который любят зрители» 

Команды сыграют друг с другом 29 марта в Москве в рамках 22‑го тура Мир РПЛ. «Динамо» — Ростов» станет одним из центральных матчей тура.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх