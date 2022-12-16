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Генсек НАТО Столтенберг призвал членов Альянса сохранить военную помощь Украине

Генсек НАТО Столтенберг призвал членов Альянса сохранить военную помощь Украине

Москва намерена вести длительные военные действия на Украине. Такую точку зрения озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с AFP.

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