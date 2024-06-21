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Вялый старт Pax Dei, анонс Otherskin, подробности Dune: Awakening, заморозка Fallout: Nuevo México…

Вялый старт Pax Dei, анонс Otherskin, подробности Dune: Awakening, заморозка Fallout: Nuevo México…

SpaceMarine II получила обзорный трейлер; авторы метроидвании Monster Boy and the Cursed Kingdom анонсировали экшн-адвенчуру Otherskin; пользователи разнесли Pax Dei после старта в раннем доступе; создатели Dune: Awakening выкатили свежие подробности о проекте; Ubisoft всё-таки назвала дату выхода юбилейного издания Beyond Good & Evil; отец .

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