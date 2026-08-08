Про «Пэтриоты» Трамп ляпнул, не подумав. Но «переможный» пафос Зеленскому обеспечил

С укрофюрером президент США развлекается как с шутом — а тому большего и не надо Виталий Орлов На фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (слева направо) (Фото: Zuma/TASS) Вспомним некоторые «сенсационные» итоги якобы радикально решающего все насущные проблемы саммита Североатлантического альянса в Анкаре.
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