Удар со стороны Киева по Белгороду вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем telegram-канале назвал «агонией режима».
Косачев связал удар ВСУ по Белгороду с агонией киевского режима
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Косачев в своем telegram-канале назвал «агонией режима». а что может фашистский в агонии? Если бы немцы усели создать оружие к 1945 году, они бы его и применили. А сегодня США и Англия его спокойно подвезут, а мы боимся мосты и туннели раздолбить. Это очень чревато.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии