СИМФЕРОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера объявлен на территории Ялты из-за подтоплений, вызванных сильными дождями, с 17 по 19 октября здесь выпало более 400 мм осадков, сообщает в "Максе" ГУ МЧС России по Республике Крым.