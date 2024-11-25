Депутат Госдумы описал, как Россия будет передавать информацию о запуске «Орешников»

Россия будет передавать информацию о запуске баллистической ракетой средней дальности «Орешник» США за полчаса, уже они смогут передать информацию Украине для оповещения населения, такой механизм в разговоре с «Лентой.
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