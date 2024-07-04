Концерн «Калашников» выполнил очередную поставку более 250 000 комплектов ВКПО 3.0 образца 2023 года в расцветке «Мультикам» и «Цифра».
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Концерн «Калашников» выполнил очередную поставку более 250 000 комплектов ВКПО 3.0 образца 2023 года в расцветке «Мультикам» и «Цифра».
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