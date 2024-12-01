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Закон, порядок, государство

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На Сахалине в учебно-методическом центре «Авангард» продолжаются учебные сборы по предмету «Основы безопасности и защиты Родины»

На Сахалине в учебно-методическом центре «Авангард» продолжаются учебные сборы по предмету «Основы безопасности и защиты Родины»

Участие в сборах принимают около 50 курсантов, они активно изучают военно-прикладные дисциплины по огневой, строевой, тактической и медицинской подготовке, а также множество других важных аспектов начальной военной подготовки.

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