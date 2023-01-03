«Ривер Плейт» может получить 51 млн евро от трансфера Энцо в «Челси»

«Ривер Плейт» получит 51 миллион евро в случае трансфера Энцо Фернандеса в «Челси». По данным журналиста Radio Continental Себастьяна Срура, 33 миллиона евро родному клубу полузащитника принесут механизмы солидарности за обучение игрока.
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