В России растет производство крепких алкогольных напитков

Их выпустили 107,8 миллиона декалитров, что на 7,8% больше, чем раньше. А вот производство слабоалкогольных напитков сильно сократилось — до 9,564 миллиона декалитров, что в 2,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии