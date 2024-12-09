В России растет производство крепких алкогольных напитков

Их выпустили 107,8 миллиона декалитров, что на 7,8% больше, чем раньше. А вот производство слабоалкогольных напитков сильно сократилось — до 9,564 миллиона декалитров, что в 2,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.