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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Чтобы доходы приумножались: денежный лунный календарь на ноябрь 2023 года

Чтобы доходы приумножались: денежный лунный календарь на ноябрь 2023 года

Чтобы доходы приумножались: денежный лунный календарь на ноябрь 2023 года Алёна ЮрьеваНоябрь 2023 года обещает быть уникальным месяцем с финансовой точки зрения, и чтобы успешно пройти через все его испытания и возможности, важно знать, когда и как правильно вложить свои деньги или, наоборот, воздержаться от значительных финансовых транзакций.

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