Чтобы доходы приумножались: денежный лунный календарь на ноябрь 2023 года Алёна ЮрьеваНоябрь 2023 года обещает быть уникальным месяцем с финансовой точки зрения, и чтобы успешно пройти через все его испытания и возможности, важно знать, когда и как правильно вложить свои деньги или, наоборот, воздержаться от значительных финансовых транзакций.