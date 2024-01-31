 В Краснодаре «ВАЗ» врезался в опору линии электропередач на улице Российской, в домах рядом погас свет

В Краснодаре «ВАЗ» врезался в опору линии электропередач на улице Российской, в домах рядом погас светСегодня ранним утром автомобиль «ВАЗ» врезался в столб линии электропередач на улице Российской в Краснодаре.
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