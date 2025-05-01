Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 458 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Протасов
    "Безропотно переносить боль...?": Это могут только мёртвые или рабы.«Умение безропотн...
  • N Z
    Охереть. Содержи их, корми их, сопли вытирай. А пользу для России они приносят? На работу ходят? Наши какашки ложкой ...Раскрыто число во...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Точно и четко определена разница.Есть два пути...

Трамп разрешил прямую продажу американского оружия Украине

Трамп разрешил прямую продажу американского оружия Украине

Прошло всего несколько часов после подписания ресурсной сделки между Украиной и США, а Вашингтон уже объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву – первого при Трампе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИИ
Иван Иванов
Мы ни сколько не сомневались,этого надо было ожидать.А то это рыжее чмо, сто дней, мозги парил,миролюбец х...в.Да они, за деньги, не только в церкви перднут,они маму родную, на ремни изрежут.Еще один урок, нашему президенту,хотя он и сам знает,что этим шалашам верить нельзя,ни устно, ни письменно.
Ответить
10 час.
наверх