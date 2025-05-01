Прошло всего несколько часов после подписания ресурсной сделки между Украиной и США, а Вашингтон уже объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву – первого при Трампе.
Трамп разрешил прямую продажу американского оружия Украине
Комментарии
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Иван Иванов
Мы ни сколько не сомневались,этого надо было ожидать.А то это рыжее чмо, сто дней, мозги парил,миролюбец х...в.Да они, за деньги, не только в церкви перднут,они маму родную, на ремни изрежут.Еще один урок, нашему президенту,хотя он и сам знает,что этим шалашам верить нельзя,ни устно, ни письменно.
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10 час.
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