Трамп разрешил прямую продажу американского оружия Украине

ИИ

Иван Иванов

Мы ни сколько не сомневались,этого надо было ожидать.А то это рыжее чмо, сто дней, мозги парил,миролюбец х...в.Да они, за деньги, не только в церкви перднут,они маму родную, на ремни изрежут.Еще один урок, нашему президенту,хотя он и сам знает,что этим шалашам верить нельзя,ни устно, ни письменно.