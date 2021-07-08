Журнал по вязанию крючком для начинающих и опытных мастеров "Вяжем крючком №6 июнь 2021". В каждом выпуске журнала вы найдёте современные вязаные модели и аксессуары для текущего сезона для женщин и детей, подробные мастер-классы и новые узоры.