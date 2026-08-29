Лебедев: Украина использует F-16 над Одессой из-за нехватки противоракет

Из-за нехватки снараядов для систем ПВО Patriot Вооруженные силы Украины (ВСУ) поднимают в воздух над Одессой американские истребители F-16 для перехвата крылатых ракет.
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