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Селин Дион впервые вышла в свет после объявления о неизлечимой болезни

Селин Дион впервые вышла в свет после объявления о неизлечимой болезни

Ее держал под руку старший сын фото: Getty ImagesВпервые после того, как в декабре 2022 года стало известно о тяжелой болезни Селин Дион, певица появилась на красной ковровой дорожке на церемонии вручения «Грэмми».

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