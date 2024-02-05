Селин Дион впервые вышла в свет после объявления о неизлечимой болезни

Ее держал под руку старший сын фото: Getty ImagesВпервые после того, как в декабре 2022 года стало известно о тяжелой болезни Селин Дион, певица появилась на красной ковровой дорожке на церемонии вручения «Грэмми».
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