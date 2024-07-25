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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энди Маррей: «На Олимпиаде я вряд ли сыграю в одиночке»

Энди Маррей: «На Олимпиаде я вряд ли сыграю в одиночке»

«Я чувствую себя гораздо лучше, чем на «Уимблдоне». Тогда после операции прошло 10-12 дней. Перед «Уимблдоном» и на турнире я не очень хорошо себя чувствовал.

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