В Северной Осетии семья Урусовых из Беслана выразила благодарность сотруднику Пригородного ОМВД за оказанную помощь

В МВД Северной Осетии поступила благодарность от семьи Урусовых, проживающих в городе Беслане. Супруги Эльбрус и Татьяна в своем послании выразили слова признательности инспектору ДПС ОГИБДД территориального органа внутренних дел старшему лейтенанту полиции Беслану Кусову за оказанную помощь и поддержку в трудную минуту.