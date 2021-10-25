Происшествия

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В Северной Осетии семья Урусовых из Беслана выразила благодарность сотруднику Пригородного ОМВД за оказанную помощь

В МВД Северной Осетии поступила благодарность от семьи Урусовых, проживающих в городе Беслане. Супруги Эльбрус и Татьяна в своем послании выразили слова признательности инспектору ДПС ОГИБДД территориального органа внутренних дел старшему лейтенанту полиции Беслану Кусову за оказанную помощь и поддержку в трудную минуту.

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