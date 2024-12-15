Россия сбила украинский МиГ-29

Российская авиация сбила украинский самолет МиГ-29. Об этом заявили в Telegram-канале Минобороны. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ также уничтожили восемь реактивных снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
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