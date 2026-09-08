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Царьград

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Главврач онкодиспансера Владимира Лазарев ушел с поста

Главврач онкодиспансера Владимира Лазарев ушел с поста

Главный врач Областного клинического онкологического диспансера Григорий Лазарев покинул свой пост. Его последним рабочим днем стало 8 сентября — в эту дату руководитель медучреждения подал заявление об уходе по собственному желанию на имя исполняющей обязанности министра здравоохранения Владимирской области Нелли Зиновьевой.

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