Главврач онкодиспансера Владимира Лазарев ушел с поста

Главный врач Областного клинического онкологического диспансера Григорий Лазарев покинул свой пост. Его последним рабочим днем стало 8 сентября — в эту дату руководитель медучреждения подал заявление об уходе по собственному желанию на имя исполняющей обязанности министра здравоохранения Владимирской области Нелли Зиновьевой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ИК Власти России сам...
- ИК Зарплата во Влади...
- Вот и всё. Чулпан...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым