Дмитрий Пегов: «Мы не выбираем из предложенного, а сами говорим, какие машины хотим получить»

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов — частый гость медиа. Только в июле этого года топ-менеджер, будучи ответственным за пассажирские перевозки, рассказывал об успехах импортозамещения в этом сегменте, а сегодня он, в августе назначенный руководить Дирекцией тяги, подробно освещает локомотивную составляющую деятельности ж/д монополии.