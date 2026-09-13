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Регионы России

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Путин провел многчасовые переговоры с представителями США, американцы лучше понимают позицию РФ

Путин провел многчасовые переговоры с представителями США, американцы лучше понимают позицию РФ

В Кремле 5 сентября прошла встреча Президента России Владимира Путина с спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.

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