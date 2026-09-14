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Царьград

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Здание бывшей кулинарии челябинского ОПГ выставили на торги: сколько за неё просят

Здание бывшей кулинарии челябинского ОПГ выставили на торги: сколько за неё просят

Горожане полвека покупали трубочки с кремом и не догадывались, что за сладким бизнесом стоит криминал.

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