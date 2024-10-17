В РФ создали устройство для точного управления дронами

Это разработка компании «Сокол» Российские инженеры из компании «Сокол» (компания — участник рынка НТИ «Аэронет») создали полётный контроллер для дронов, который обеспечивает точное управление и стабилизацию.
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