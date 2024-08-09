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Военные новости ★ спецоперация

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Великая китайская юань-стена

Великая китайская юань-стена Эта статья, даже реплика, выстроена с точностью до наоборот. Информационный повод, на наш взгляд, несколько сомнительный, будет преподнесён читателям только на финише.

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