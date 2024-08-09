Великая китайская юань-стена Эта статья, даже реплика, выстроена с точностью до наоборот. Информационный повод, на наш взгляд, несколько сомнительный, будет преподнесён читателям только на финише.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Великая китайская юань-стена Эта статья, даже реплика, выстроена с точностью до наоборот. Информационный повод, на наш взгляд, несколько сомнительный, будет преподнесён читателям только на финише.
Свежие комментарии