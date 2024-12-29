Лавров напомнил о Зеленском после скандала с джинсами на ЧМ по шахматам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после скандала с норвежским шахматистом Магнусом Карлсеном из-за джинсов на чемпионате мира предложил «за дресс-код отовсюду гнать» и президента Украины Владимира Зеленского.
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