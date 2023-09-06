Темы дня

125 236 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Зорин
    Провокационная эта статья или нет вопрос, а то что мигранты вдруг решили вести себя здесь как хозяева, это факт!Тех участников бо...
  • pobeditel Терещенко
    Автор а вы сами свидетель почему должны вам верить , обратно оправдание преступления . Я думаю вы не будите утверждат...Опять избили учас...
  • Владимир Киреев
    Эта статья провокационная, состряпанная по слухам, на не подтверждённой информации, результаты следственных мероприят...Тех участников бо...

«Очень похожа на проститутку!»: На сексуальную заведующую детского сада страхолюдные мамаши написали донос! (откровенное видео +27!)

«Очень похожа на проститутку!»: На сексуальную заведующую детского сада страхолюдные мамаши написали донос! (откровенное видео +27!)

Красильникова Анастасия Игоревна - потомственный педагог из Красноярска, имеющая в родне маму-учительницу со стажем более 30-ти лет, по стопам которой она и пошагала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
На сиськи  нужно говорить &quot;дивитись&quot; (смотреть)... А слово &quot;бачить&quot; означает &quot;видеть&quot;...
Ответить
1 час.
Евгений Попов
Я &quot;ЗА&quot;! Таких бы заведующих побольше... да и вообще, женщины должны быть красивыми, приятно когда они следят за собой и своим здоровьем. Дай бог ей здоровья... а клушкам этим только сплетни базарить, лучше б на фитнес ходили и радовали мужчин. Тогда и мир был бы во всём мире.
Ответить
1 час.
Егор П
ничего не понял из статьи. Фото то настоящие в ней?
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх