«Очень похожа на проститутку!»: На сексуальную заведующую детского сада страхолюдные мамаши написали донос! (откровенное видео +27!)
Красильникова Анастасия Игоревна - потомственный педагог из Красноярска, имеющая в родне маму-учительницу со стажем более 30-ти лет, по стопам которой она и пошагала.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На сиськи нужно говорить "дивитись" (смотреть)... А слово "бачить" означает "видеть"...
Я "ЗА"! Таких бы заведующих побольше...
да и вообще, женщины должны быть красивыми, приятно когда они следят за собой и своим здоровьем.
Дай бог ей здоровья... а клушкам этим только сплетни базарить, лучше б на фитнес ходили и радовали мужчин. Тогда и мир был бы во всём мире.
ничего не понял из статьи. Фото то настоящие в ней?
Свежие комментарии