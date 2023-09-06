«Очень похожа на проститутку!»: На сексуальную заведующую детского сада страхолюдные мамаши написали донос! (откровенное видео +27!)

Евгений Попов

Я "ЗА"! Таких бы заведующих побольше... да и вообще, женщины должны быть красивыми, приятно когда они следят за собой и своим здоровьем. Дай бог ей здоровья... а клушкам этим только сплетни базарить, лучше б на фитнес ходили и радовали мужчин. Тогда и мир был бы во всём мире.