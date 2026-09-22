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В Стерлитамаке при пожаре в ТЦ «Солнечный» погибли три человека

В Стерлитамаке при пожаре в ТЦ «Солнечный» погибли три человека

Площадь пожара в торговом центре «Солнечный» составила 2100 кв. м, причиной стало короткое замыкание электрооборудования.

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