Вместо зелени – палящее солнце и царство бетона. Уральский Троицк остался без мест отдыха

Власти южноуральского муниципалитета «подарили» троичанам странные места отдыха. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, за почти полмиллиарда рублей в Троицке уничтожили зеленую зону, сделали неработающий фонтан, опасную спортплощадку и дырявую набережную.