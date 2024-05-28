Вместо зелени – палящее солнце и царство бетона. Уральский Троицк остался без мест отдыха

Власти южноуральского муниципалитета «подарили» троичанам странные места отдыха. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, за почти полмиллиарда рублей в Троицке уничтожили зеленую зону, сделали неработающий фонтан, опасную спортплощадку и дырявую набережную.
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