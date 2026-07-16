Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова вызвала реакцию в Германии. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что этот шаг указывает на глубокий кризис внутри украинской власти.
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