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В Германии объяснили отставку главы Минобороны Украины кризисом власти

В Германии объяснили отставку главы Минобороны Украины кризисом власти

Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова вызвала реакцию в Германии. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что этот шаг указывает на глубокий кризис внутри украинской власти.

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