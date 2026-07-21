Верховный суд освободил российских автомобилистов от одной обязанности

Верховный суд Российской Федерации (ВС РФ) освободил автомобилистов от одной обязанности. Теперь водители могут не возить с собой распечатанную (бумажную) версию полиса ОСАГО, если документ оформлен в электронном виде, сообщает РИА Новости.
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