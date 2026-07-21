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Верховный суд освободил российских автомобилистов от одной обязанности

Верховный суд освободил российских автомобилистов от одной обязанности

Верховный суд Российской Федерации (ВС РФ) освободил автомобилистов от одной обязанности. Теперь водители могут не возить с собой распечатанную (бумажную) версию полиса ОСАГО, если документ оформлен в электронном виде, сообщает РИА Новости.

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