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Экс-премьер Польши Миллер: Зеленский должен отчитаться, куда потратил деньги

Экс-премьер Польши Миллер: Зеленский должен отчитаться, куда потратил деньги

Президент Украины Владимир Зеленский должен дать разъяснения, куда потрачены выделенные Варшавой деньги.

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