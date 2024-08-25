Актуальный гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября Татьяна СергееваМы стоим на пороге увлекательного перехода — всего через несколько дней мы перевернем календарь, и 1 сентября с его легким налетом ностальгии уже стучится в двери.