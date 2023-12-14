Прямая линия с Путиным

14 декабря Путин проведет в совместном формате «прямую линию» и большую пресс-конференцию. Ожидается, что это станет первым крупным мероприятием с участием Путина после объявления Советом Федерации даты президентских выборов.
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