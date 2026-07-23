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В Благодатном противник оборудовал подземные коммуникации между блиндажами и домами

В Благодатном противник оборудовал подземные коммуникации между блиндажами и домами

Штурмовик группировки войск «Восток» рассказал, что при огневом контакте в н.п. Благодатное украинские боевики пытались бежать через подземные траншеи между домами и блиндажами, оборудованными в подвалах.

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