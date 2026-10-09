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Царьград

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Яна Кривченко из России завоевала титул на конкурсе «Женщина Вселенной — 2026»

Яна Кривченко из России завоевала титул на конкурсе «Женщина Вселенной — 2026»

«Не рассчитывала даже на топ-10»: русская девушка вошла в пятёрку лучших на конкурсе в Сеуле.31-летняя Яна Кривченко из Москвы завоевала титул четвёртой вице-миссис на международном конкурсе красоты «Женщина Вселенной — 2026» (Woman Universe 2026).

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