Российские БПЛА атаковали ещё два дата-центра — в Одессе и Киеве Российские средства дальнего поражения продолжают в круглосуточном режиме атаки по различным целям на подконтрольной киевскому режиму территории.
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