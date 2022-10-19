Американская компания решила увеличить производство РСЗО HIMARS до 96 в год на фоне событий на Украине

Высокомобильная реактивная система залпового огня и противотанковый ракетный комплекс Javelin, который производится Lockheed в сотрудничестве с другим гигантом американской оборонной промышленности компанией Raytheon, вызывают растущий интерес со стороны заказчиков.
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