Военное обозрение

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Американская компания решила увеличить производство РСЗО HIMARS до 96 в год на фоне событий на Украине

Американская компания решила увеличить производство РСЗО HIMARS до 96 в год на фоне событий на Украине

Высокомобильная реактивная система залпового огня и противотанковый ракетный комплекс Javelin, который производится Lockheed в сотрудничестве с другим гигантом американской оборонной промышленности компанией Raytheon, вызывают растущий интерес со стороны заказчиков.

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